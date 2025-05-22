Мэрия Анапы требует с владельцев затонувших танкеров компенсацию

В Краснодаре прошло предварительное слушание по иску администрации Анапы к владельцам затонувших в Керченском проливе танкеров, сообщил «Коммерсантъ».

По информации издания, в роли ответчиков выступили ООО «Кама шиппинг», ЗАО «Волгатранснефть», ООО «КамаТрансОйл», владельцы и фрахтователи танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Администрация считает, что должна получить компенсацию в размере 545,9 млн руб. за расходы, которые были потрачены на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов.

По данным издания, иск был подан с указанием меньшей суммы. В апреле сумма компенсации составила 211 млн руб. В мэрии пояснили, что после подачи иска работы по устранению последствий были продолжены, что отразилось на росте размера компенсации.

«В качестве третьих лиц в процессе участвуют компании „Биопотенциал“, „Экотехпром“, Азово-Черноморское экологическое научно-производственное предприятие „Сириус“, ООО „Ртутная безопасность“ и другие», — указано в материале «ъ».

По информации издания, третьи лица, которые участвуют в процессе, сотрудничают с администрацией. Представители организаций обследуют территорию загрязнения, оказывают помощь в сборе мазута, его дальнейшей транспортировке и утилизации.

Ранее сообщалось, что все пропавшие при крушении яхты Sea Story в Красном море погибли.