Погибли все пропавшие при крушении яхты Sea Story в Красном море

Все пассажиры, пропавшие после крушения яхты Sea Story в Красном море, погибли. Об этом со ссылкой на египетские власти сообщило издание The Independent.

Трагический инцидент произошел во время дайвинг-экскурсии у рифа Сатайя, расположенном недалеко от Египта, в ноябре 2024 года. Яхта вышла из Порт-Галиба и должна была завершить свой маршрут в Хургаде.

Судно длиной 34 м, на борту которого находились 31 турист и 13 членов экипажа, потерпело крушение из-за внезапно ухудшившихся погодных условий — усилился ветер и поднялись сильные волны.

Стоит отметить, что до совершения туристических прогулок по морю яхта прошла проверку в Управлении по безопасности на море и не имела технических неисправностей.

Спасателям удалось спасти 33 человека, а также обнаружить тела четырех погибших. Поиски остальных пропавших без вести продолжались до мая 2025 года. Среди погибших не было российских туристов.

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