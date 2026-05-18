В Московской области стартует V летний сезон проекта «Выходи во двор»

В субботу, 23 мая, в Подмосковье стартует пятый юбилейный сезон проекта «Выходи во двор», он откроется в Клину на обновленном стадионе «Строитель». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Первую игру «Легенды футбола» между легендами отечественного футбола и сборной жителей проведут Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Филимонов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Тарасов, Василий Иванов. Их игрой будет руководить трехкратный вице-чемпион СССР, двукратный чемпион России, обладатель Кубка страны Валерий Гладилин. Среди гостей мероприятия - спортивный журналист, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов и легендарный спортивный комментатор Виктор Гусев.

Профессиональные футболисты также проведут мастер-класс для юных воспитанников местных спортивных школ, расскажут о секретах мастерства и примут участие в двусторонних встречах с детьми. Отметим, что проект реализуют по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках государственной программы «Спорт России».

