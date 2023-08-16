Издание The Washington Post рассказывает, какие травмы получают военные ВСУ при попытке контрнаступления. Преимущественно – это серьезные травмы, большинство из которых заканчивается ампутацией. Многие бойцы теряют конечности.

Позиции РФ надежно защищены минными установками. Украинский военный медик Дмитрий Миалковский рассказал корреспонденту издания, что ежедневно есть военные, которые подрываются на минах. Доктора оперируют бойцов.

Хирург-ортопед Самир Аттар, который приехал на Украину из-за границы, также рассказал, что минные ограждения несут большую угрозу для военных ВСУ. Бойцы остаются изуродованными. Анатомия нарушается настолько, что восстановить кости невозможно. Люди получают серьезные травмы и часто возвращаются из СВО без конечностей.

Согласно официальным данным Минобороны потери ВСУ за период с июня по июль составили 43 тысяч человек. Также удалось уничтожить большое количество техники НАТО.

Часть техники, которую военные РФ изъяли у Украины, находится на выставке «Армия-2023». Сегодня, 16 августа, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ознакомился с трофеями различного производства. Всего собрано более 870 экспонатов.