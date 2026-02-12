Месть за расчет: как 34-летний мужчина специально приехал в соседний город, чтобы сжечь имущество обидчика

Житель Кузбасса, который был недоволен размером выплаченной заработной платы после увольнения, может ближайшие пять лет провести в колонии, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В телеграм-канале Главного управления МВД России по Кемеровской области – Кузбассу сообщается, что житель региона стал фигурантом уголовного дела. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что 34-летний мужчина в сентябре 2024 года поджег гараж и частный дом. Умышленность действий подтвердила экспертиза. Ориентировочная сумма ущерба составила 6 млн руб. Для совершения преступления житель Новосибирска специально приехал в Анжеро-Судженск.

По версии следствия, мужчина разлил горючую жидкость и поджег ее в гараже. Огонь распространился на жилое здание. Россиянин скрылся на территории Новосибирской области. В этот вечер семья отсутствовала дома, потому что летом много времени проводит на даче. Подсобное строение и жилище были уничтожены огнем. Подозреваемого задержали.

«Следователем ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу установлено, что обвиняемый совершил поджог из мести. Некоторое время он работал у домовладельца, но остался недоволен размером выплаченной ему денежной суммы», — указано в сообщении ведомства.

По данным ведомства, материалы дела передали в суд. Срок наказания может достигнуть пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что девятилетний сирота из Красноярска может лишиться квартиры из-за поджога авто.