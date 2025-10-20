Подмосковный создатель робота-панды решил запатентовать устройство

По информации издания, школьник планирует заняться внедрением аналогичных роботов в интернатах для слабослышащих детей. У робота «Дактик» есть четыре режима работы, каждый из которых направлен на оказание помощи слабослышащим людям в изучении языка жестов.

По данным издания, основной функциональной особенностью робота является способность распознавать человеческие жесты. Для этого в нем задействованы сложные алгоритмы компьютерного зрения и искусственного интеллекта. По словам разработчика, в процессе создания было протестировано четыре последовательных прототипа. Апробация технологии проходила в реальных условиях — в школе-интернате для детей с нарушениями слуха, где «Дактик» помогал налаживать коммуникацию между педагогами и учениками.

По информации издания, проект Виталия Симова уже успел получить признание на национальном уровне. Школьника активно поддерживает отец, который помогает сыну развивать навыки в робототехнике и программировании.

