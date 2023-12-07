Местные ДУКи конкурируют, пока жилой дом в Дзержинске разваливается на глазах жителей

В Дзержинске жилой дом «трещит по швам» в прямом смысле. Образовалось много трещит, некоторые из которых могут привести к обрушению здания. Коммунальщики, как выяснилось, сливали горячую воду в подвал дома. Это спровоцировало просадку фундамента. Жители просят о помощи, сообщает NewsNN .

«Я сам ведь строителем не один год работал. В этом понимаю. Если маяк треснул — это все *** [очень плохо]. Если запустят — дальше только сносить», - рассказал NewsNN житель дома

В городе работает несколько ДУК. Сначала домом занималась одна организация - «Чистый город». Сотрудники поставили маяки и составили акт. На этом все закончилось. Тогда жители заключили договор с конкурентом ДУК - ТВК «Сервис». Представители компании убрали старые маячки, поставили новые, часть из которых уже обвалилась. Пока организации не могут выполнить свои обязанности, дом рушится.

«Жители рассказывают, что при переходе начали появляться листовки, дискредитирующие вторую домоуправляющую компанию. Граждане сочли разборки ДУКов борьбой за деньги, но от идеи сменить фирму отказываться не стали.», - поясняет NewsNN

Первые трещины появились после ошибки коммунальщиков. Они меняли трубы. Работу выполнили, яму зарыли, но вскоре сразу по всей высоте появились трещины. Теперь они лишь увеличиваются в размерах.