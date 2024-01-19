Местные жители Воронежа обвиняют власть в подтоплении дорог из-за не убранного вовремя снега и льда

Местные жители Воронежа выкладывают видео и фото в социальных сетях, демонстрируя, как изменение погодных условий отразилось на передвижении автомобилистов и пешеходов по улицам города. Люди винят в происшедшем местные власти, сообщает voronezhnews.ru.

«Заледенело почти все. Пройти по тротуарам невозможно, они покрыты слоем льда. Любой подъём превращается в квест с непредсказуемыми последствиями. Пешеходные переходы затоплены. Зайти или выйти из общественного транспорта, не замочив ног, не получится», — делятся впечатлениями читатели «Воронежских новостей».

В Воронеже недавно выпало много снега. Сначала местные жители обратили внимание на тот факт, что коммунальщики не очищают снег с дорог. Не убирали работники и лед.

Потом синоптики заранее предупредили о резком потеплении. Жители надеялись, что местная администрация все же даст распоряжение подготовить улицы к изменениям погодных условий, но этого не произошло.

В итоге верхний слой снега и льда начал таять. Теперь вода течет по дорогам. Пользователь социальной сети снял видео, как машина едет по искусственной образовавшейся реке, под которой лед.

В местной администрации пояснили, что воде некуда уходить, потому что ливневки покрыты снежной коркой. Редакция отмечает, что для мэрии любая погода — это всегда аномалия, которую можно было бы избежать при своевременно выполненной комплексной работе.

Синоптики также сообщали о снегопадах в Москве и Подмосковье. Автоэксперт Евгений Соловьев рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как защитить свое транспортное средство во время снегопадов.