«Место в школе до сих пор вакантное»: учитель высшей категории рассказал, почему ушел в такси

Преподаватель высшей категории из Ростова-на-Дону рассказал, что уволился из школы в начале учебного года. Он решил заниматься перевозками в такси. До сих пор его место в учебном заведении остается вакантным. Учитель назвал причины, почему многие молодые специалисты готовы работать не по профилю, сообщила rostovgazeta.ru.

Собеседник издания рассказал, что достиг пенсионного возраста. Коллеги продолжают работать в школе и после выхода на пенсию, однако он не считает такое решение рациональным. Максимальный размер заработной платы преподавателя достигал 38 тыс. руб. При начислении суммы учитывается стаж работы, количество часов (полторы ставки) и классное руководство.

«Мне ради этих копеек пахать больше не хотелось, а молодежи тем более проще найти другую работу», — рассказал RostovGazeta учитель обществознания и истории на пенсии.

Схожее мнение высказывает и водитель такси с многолетним опытом, в прошлом преподаватель вуза в Таганроге. Выпускник математического факультета долгое время не сдавался: даже уезжал в Москву, надеясь найти работу по профессии. Однако, как оказалось, и в столице педагоги получают крайне мало. В итоге мужчина устроился на временные заработки, а затем стал таксистом. Теперь он вернулся в Ростов, где продолжает работать таксистом.

«Я до последнего пытался работать в своей сфере, но там много не заработаешь, а как семью кормить? В такси и проще, и удобнее, и морально легче — никто не подгоняет с кипой отчетов», — рассказал водитель такси.

Ранее сообщалось, что 23-летний маркетолог из Краснодара назвала причины отказа от офиса с зарплатой 55 тыс. руб.