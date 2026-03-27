Не хотят работать? Зумеры опровергают стереотип — и объясняют, почему им не нужен офис
Маркетолог из Краснодара назвала причины отказа от офиса с зарплатой ₽55 тыс.
В Краснодаре распространяется мнение, что представители молодого поколения не хотят работать. Комментарии зумеров противоречат подобной формулировке, сообщил kubanpress.ru.
По информации издания, с проблемой нежелания работать сталкиваются работодатели не только из Краснодара, но и других населенных пунктов региона.
Маркетолог из Краснодара рассказала, почему отказалась от работы в офисе. Заработная плата составляла 55 тыс. руб. 23-летний специалист рассказала, что не захотела работать из-за строгого графика. Еще одно неудобство — ежедневно добираться до офиса, проводя долгое время в пробках. Специалиста не устраивает ограничение в свободе.
«Я зарабатываю столько же на удаленных проектах и могу сама планировать время», — рассказала маркетолог.
Разработчик из Сочи рассказал, что понимает важность ответственного отношения к работе и не выступает против этого. 26-летний специалист не понимает, зачем находиться в офисе, если есть возможность работать дистанционно.
«Я против бессмысленных правил», — отметил специалист из Сочи.
Согласно статистике одного из ведущих российских кадровых сервисов, в 2025–2026 годах свыше половины молодых специалистов согласны сменить место работы ради гибкого графика или дистанционного формата, даже если уровень дохода останется неизменным.
«Это говорит не о нежелании работать, а о приоритетах», — говорится в статье kubanpress.ru.
Ранее карьерный консультант рассказал, когда комплименты становятся оружием увольнения.