Не хотят работать? Зумеры опровергают стереотип — и объясняют, почему им не нужен офис

В Краснодаре распространяется мнение, что представители молодого поколения не хотят работать. Комментарии зумеров противоречат подобной формулировке, сообщил kubanpress.ru.

По информации издания, с проблемой нежелания работать сталкиваются работодатели не только из Краснодара, но и других населенных пунктов региона.

Маркетолог из Краснодара рассказала, почему отказалась от работы в офисе. Заработная плата составляла 55 тыс. руб. 23-летний специалист рассказала, что не захотела работать из-за строгого графика. Еще одно неудобство — ежедневно добираться до офиса, проводя долгое время в пробках. Специалиста не устраивает ограничение в свободе.

«Я зарабатываю столько же на удаленных проектах и могу сама планировать время», — рассказала маркетолог.

Разработчик из Сочи рассказал, что понимает важность ответственного отношения к работе и не выступает против этого. 26-летний специалист не понимает, зачем находиться в офисе, если есть возможность работать дистанционно.

«Я против бессмысленных правил», — отметил специалист из Сочи.

Согласно статистике одного из ведущих российских кадровых сервисов, в 2025–2026 годах свыше половины молодых специалистов согласны сменить место работы ради гибкого графика или дистанционного формата, даже если уровень дохода останется неизменным.

«Это говорит не о нежелании работать, а о приоритетах», — говорится в статье kubanpress.ru.

