Междуреченец обвинил власть в бездействии из-за гуляющего по кладбищу медведя

Житель Междуреченска обвинил местную власть в бездействии. Недавно горожане заметили, что по кладбищу гуляет медведь. В администрации пообещали, что разберутся в ситуации. Однако хищник снова гулял возле свежевырытых могил, сообщает sibdepo.ru .

Новое видео, как медведь гуляет по территории кладбища, снял и выложил в сеть местный житель. В первый раз хищник пришел к свежевырытым могилам несколько недель назад. Вероятнее всего, он учуял запах еды. Православные приносили на могилы родных сладости после Троицкой субботы. Позже посетители кладбища обратили внимание на следы хищника. Он делал подкоп возле некоторых могил. Люди попросили местные власти разобраться в ситуации.

В администрации запрос направили охотникам и заверили людей, что они найдут способ припугнуть хищника. Очередное появление медведя свидетельствует либо о бездействии, либо о неправильно подобранном способе борьбы с косолапым.

Ранее мы сообщали, что медведь проник на территорию частного двора в Подмосковье, где съел всю смородину.