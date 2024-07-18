Вломился в огород и ел смородину: медведь перепугал жителей подмосковной деревни

Медведь перепугал жителей деревни Вонякино по Сергиевым Посадом. Хищник забрался в один из огородов, поел там смородину и ушел, пишет Regions .

Хозяйка частного домовладения рассказала изданию, что пришлось на всякий случай спрятать собак и укрыться самим. Также женщина отметила, что еще весной приметила на своем участке медвежьи следы, но не восприняла их всерьез.

Деревня Вонякино находится рядом с лесом в восьмидесяти километрах от границы с Тверской областью. У многих домов в этом населенном пункте нет заборов, поскольку место достаточно отдаленное и чужие люди его посещают редко.

Ранее сообщалось, что в Калужской области медведь загрыз местного жителя рядом с домом.