Microsoft должны $28,9 миллиардов властям США

Американская компания Microsoft сообщила о том, что налоговая Соединенных Штатов Америки насчитала ей почти $30 миллиардов в долг. Как заявили в компании, они не согласны с претензией от американского ведомства. Об этом сообщило издание РИА Новости .

Представители технологической компании привели заявление американского ведомства, в котором было заявлено, что компания должна государству почти 30 миллиардов долларов в качестве налогов с 2004 по 2013 годы, с учетом пеней и процентов.

В ответ на это, представители заявили, что компания планирует подать апелляцию, потому что Microsoft выплатила почти $70 миллиардов налогами с начала 2004 года. Отдельно представители выразили свое несогласие с подсчетами американского налогового ведомства.