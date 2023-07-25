МИД Беларуси: Республика подала заявку на вступление в БРИКС

В пресс-службе МИД Беларуси опубликовали информацию о том, что в мае 2023 года президент Лукашенко обратился с официальным письмом к членам БРИКС с просьбой принять в свой состав республику, пишет агентство « РИА Новости ».

«Исходя из объективных реалий, можно говорить о том, что значение и влияние БРИКС в мире будут неуклонно возрастать. Поэтому Беларусь не одинока в своем стремлении к членству в объединении», - сообщили в пресс-службе МИД Беларуси

В пресс-службе внешнеполитического ведомства Беларуси назвали подобное решение логичным и аргументированным. В БРИКС входят дружественные страны, с которым республика сотрудничает по ряду вопросов. В Беларуси приняли решение расширять взаимодействие в рамках объединения.

40% населения планеты проживает на территории стран-участниц БРИКСА, а 30% от международного ВВП приходит от этих же государств, поэтому неудивительно, что Беларусь приняла подобное решение. На данный момент заявки на присоединение подало 25 стран. Заметна тенденция к востребованности организации.

Саммит БРИКС запланирован на август 2023 года. До мероприятия министры иностранных дел должны подготовить требования, по каким критериям страны-участницы будут принимать в альянс новых союзников. Возможно, будет введен другой статус взаимоотношений «друзья БРИКС» или «страны-партнеры БРИКС». В Беларуси выразили надежду на дальнейшее сотрудничество в рамках альянса.