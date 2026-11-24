Атака на шедшее в Калининград российское судно уже начала сказываться на отношениях Украины с Европой. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа».

По данным канала, Германия призвала Вооруженные силы Украины не распространять боевые действия на Балтийское море. Из этого редакция сделала вывод, что России следовало бы воспользоваться ситуацией.

Авторы публикации отмечают, что стабильность на Балтике отвечает интересам Германии, а действия украинского руководства этому препятствуют. По мнению канала, Россия должна и дальше расшатывать взаимоотношения Киева с Европой.

Ранее премьер Эстонии предупредил о рисках атак ВСУ на российские суда в Балтийском море.