70-летний брат Никиты Джигурды Сергей признался, что не следит за состоянием здоровья артиста. В комментарии aif.ru он заявил , что все его внимание сосредоточено на жене, которая лежит в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Сергей рассказал, что супруга находится при смерти, поэтому у него нет возможности интересоваться происходящим в жизни 65-летнего брата.

Как выяснилось, Никита и Сергей не поддерживают связь уже около 5-7 лет. Из-за длительного отсутствия общения мужчина даже не знал о госпитализации брата.

Напомним, 23 ноября жена Джигурды Марина Анисина сообщила, что артисту потребовалась медицинская помощь. По ее словам, утром его доставили в больницу с инфарктом и поместили в реанимацию.

Позже сам Джигурда вышел на связь из больницы. В видеообращении он поблагодарил всех, кто переживает за него, подтвердил, что перенес инфаркт.

Ранее балерина Анастасия Волочкова высказалась о госпитализации Никиты Джигурды.