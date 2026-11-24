«Жена при смерти»: брат Джигурды объяснил, почему не следит за здоровьем артиста
aif.ru: брат Никиты Джигурды признался, что не следит за его состоянием
Фото: [скриншот видео]
70-летний брат Никиты Джигурды Сергей признался, что не следит за состоянием здоровья артиста. В комментарии aif.ru он заявил, что все его внимание сосредоточено на жене, которая лежит в больнице в крайне тяжелом состоянии.
Сергей рассказал, что супруга находится при смерти, поэтому у него нет возможности интересоваться происходящим в жизни 65-летнего брата.
Как выяснилось, Никита и Сергей не поддерживают связь уже около 5-7 лет. Из-за длительного отсутствия общения мужчина даже не знал о госпитализации брата.
Напомним, 23 ноября жена Джигурды Марина Анисина сообщила, что артисту потребовалась медицинская помощь. По ее словам, утром его доставили в больницу с инфарктом и поместили в реанимацию.
Позже сам Джигурда вышел на связь из больницы. В видеообращении он поблагодарил всех, кто переживает за него, подтвердил, что перенес инфаркт.
Ранее балерина Анастасия Волочкова высказалась о госпитализации Никиты Джигурды.