Сдали в химчистку дорогой зимний пуховик, а получили обратно вещь с пятнами, дырками или поврежденной тканью? В некоторых случаях за такую «чистку» можно потребовать компенсацию в двойном размере стоимости одежды. Как добиться выплаты и доказать свою правоту, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала адвокат, член Адвокатской палаты города Москвы Светлана Жмурко.

Ответственность за повреждение одежды при оказании услуг регулируется статьей 35 Закона РФ «О защите прав потребителей». Если химчистка испортила куртку, она должна в течение трех дней заменить ее однородной вещью аналогичного качества. Но найти замену на практике бывает непросто, и тогда вступает в силу другая норма.

«Если у исполнителя отсутствует однородная вещь аналогичного качества, он обязан возместить потребителю двукратную цену поврежденной вещи, а также понесенные расходы. Если химчистка испортила куртку или пуховик и не располагает возможностью предоставить замену, потребитель вправе требовать выплаты двукратной стоимости вещи», — объяснила Жмурко.

Таким образом, если стоимость испорченного пуховика определена в ₽20 тыс., сумма требования по этой норме может составить ₽40 тыс. Однако выплата не назначается автоматически: необходимо установить ответственность химчистки за повреждение и обосновать стоимость одежды.

Отдельная проблема возникает, когда владелец не сохранил чек о покупке. Но, как подчеркнула адвокат, отсутствие кассового документа вовсе не означает, что придется забыть о компенсации.

«Стоимость поврежденной вещи можно подтвердить различными доказательствами, например, документами о покупке, банковской выпиской, сведениями о стоимости аналогичных изделий в магазинах, каталогами и предложениями продавцов. При необходимости можно обратиться к независимому оценщику, чтобы он подготовил заключение об оценке стоимости», — пояснила специалист.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Владимир Ерастов ]

Особенно внимательно Жмурко советует относиться к квитанции, которую выдают при сдаче одежды. В ней указываются сведения о вещи, ее состоянии и оценочной стоимости. Но даже если клиент подписал предупреждение о возможных изменениях внешнего вида изделия, это еще не означает, что химчистке позволено испортить одежду без каких-либо последствий.

«Само по себе наличие в квитанции предупреждения о возможных изменениях внешнего вида изделия не означает, что химчистка освобождается от ответственности. Исполнитель освобождается от ответственности, если потребитель был предупрежден об особых свойствах вещи, которые могли повлечь ее повреждение, либо если такие свойства невозможно было обнаружить при надлежащей приемке изделия», — уточнила адвокат.

Например, предупреждение о возможном изменении цвета не означает согласия покупателя на разрывы ткани или потерю курткой ее защитных свойств. Если химчистка отказывается признавать вину, необходимо сфотографировать повреждения, потребовать составления акта, сохранить квитанцию и направить письменную претензию. При разногласиях о причинах дефектов поможет технологическая экспертиза. Если договориться не удалось, спор можно перенести в суд. Причем требования не ограничиваются стоимостью испорченной одежды. Можно заявить требования о возмещении дополнительных убытков, компенсации морального вреда и взыскании штрафа за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке, заключила Жмурко.