В Подмосковье на базе Корпоративного университета развития образования прошло совещание «Итоги ГИА-2026. Основные задачи на 2027 год», участники которого проанализировали результаты региональных тренировочных мероприятий и определили основные технологические задачи по подготовке к экзаменам. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Среди них - муниципальные специалисты, ответственные за проведение ОГЭ и ЕГЭ, сотрудники Министерства образования области, регионального центра обработки информации и «РТК-Иксора». Они также уделили внимание организации итогового сочинения для выпускников 11-х классов, которое является условием допуска к ГИА, обсудили готовность оборудования, наличие расходных материалов и не только.

В ближайшее время эксперты и школьные специалисты, ответственные за проведение итогового сочинения, будут проходить обучение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход возведения нового корпуса школы № 4 в Реутове.