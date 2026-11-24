Приоритетные направления креативной экономики Подмосковья представляют около 15,6 тыс. субъектов бизнеса, в общей сложности сектор креативных экономик представляют более 40 тыс. индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева в рамках своего выступления на заседании Комиссии Совета Федерации по развитию креативных (творческих) индустрий и народных художественных промыслов, передает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Если говорить о приоритетных направлениях креативной экономики, то их выделяют пять. Первое - программное обеспечение, этот сегмент в Подмосковье представляют более 9,5 тыс. компаний. В сфере кино, ТВ и создания фильмов заняты более 3 тыс. подмосковных компаний. Еще почти 2,5 тыс. работают в сегменте гастрономии, более 350 занимаются модой и ювелирным делом, а еще порядка 135 представляют сферу НХП и ремесел», – рассказала зампред Екатерина Зиновьева.

По ее словам, по итогам 2025 года совокупная выручка компаний, представляющих сектор креативных индустрий в Подмосковье, составила более 350 млрд рублей. Она отметила, что в области реализуется целый ряд программ для развития креативных индустрий.

В частности, предприниматели могут оформить льготный кредит до 5 млн рублей под 7% годовых через областной Фонд микрофинансирования или презентовать свои товары на ярмарках проекта «100% Подмосковье». Также бизнесу доступны образовательные программы, услуги региональных центров инжиниринга и поддержка предпринимательства на специальных условиях.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.