В Красногорске продолжается реконструкция гимназии № 7 имени Д. П. Яковлева в ЖК «Ильинский тупик» на улице Вокзальная со строительством пристройки на 975 учеников, строители наполовину выполнили монолитные работы, ведут возведение стен и перегородок — готовность объекта составляет 26%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят за счет средств бюджета по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национальному проекту «Молодежь и дети», их завершат в 2028 году.

В новом корпусе обустроят блоки начальной и основной школы. Там разместятся кабинеты и специализированные классы, актовый и спортивный зал, медицинский блок, столовая с пищеблоком. Площадь здания составит более 13 тыс. кв. м. На прилегающей территории будет появятся современное спортивное ядро и детские игровые площадки, место для проведения общешкольных мероприятий, зоны отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход возведения нового корпуса школы № 4 в Реутове.