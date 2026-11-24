На улице Школьной города Наро-Фоминск продолжаются работы по капитальному ремонту дошкольного отделения № 2 средней школы № 7, строительная готовность объекта составляет 80%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы идут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» национального проекта «Семья» за счет средств бюджета Московской области. Специалисты ведут общестроительные и отделочные работы, ремонт фасада и кровли, монтаж инженерных систем, благоустройство прилегающей к детскому саду территории.

В здании общей площадью 921,3 кв. м обновят фасад, кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Обновят все внутренние помещения, включая пищеблок. Кроме того, там пройдут работы по благоустройству прилегающей территории, установке новой мебели и оборудования. Открыть учреждение планируют в 2027 году.

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