На гибель продюсера отреагировала 40-летняя певица Ольга Бузова. В момент, когда появилась новость, артистка находилась в Китае, однако вскоре вышла на связь с подписчиками. Она опубликовала совместные фотографии с Магеррамовым и поделилась переживаниями из-за его смерти. Ее слова приводит Teleprogramma.org.

«Такой молодой, такой красивый! Такой добрый. Жить еще и жить… Все же наладилось. Все шло хорошо у тебя, и шло в гору… Как же так», — написала артистка.

Бузова вспоминала совместную работу, профессиональные победы, концерты и гастроли. Певица также выразила соболезнования родным и близким Эльмира.

Магеррамов более десяти лет работал в музыкальной индустрии. Он руководил лейблами Self Made Music, Archer Music и Out of Records. За время профессиональной деятельности продюсер сотрудничал с рядом известных исполнителей, среди которых Ольга Бузова, Дима Билан, Artik & Asti и T Killah.

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