Один член семьи только выздоровел, другой уже лежит с температурой, а спустя несколько дней все начинается заново. Такая «эстафета» простудных заболеваний может затянуться на недели, и нередко причиной становятся привычные бытовые ошибки. Как не превратить собственную квартиру в место постоянной передачи вирусов, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-инфекционист Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Наталья Турская.

«Повторяющиеся случаи ОРВИ в одной семье чаще всего связаны с высокой плотностью бытовых контактов. Респираторные вирусы передаются преимущественно через аэрозольные частицы и капли, которые выделяются при дыхании, разговоре, кашле и чихании. Поэтому даже после появления первых симптомов человек может продолжать заражать окружающих, не подозревая об этом», — объяснила специалист.

Особенно легко инфекция распространяется там, где заболевший продолжает вести привычный образ жизни.

«Распространенная ошибка — отсутствие изоляции заболевшего: все члены семьи спят в одной комнате, пользуются общей посудой, полотенцами, редко проветривают помещение. Дополнительный риск создает привычка переносить болезнь на ногах и преждевременно возвращаться к активным контактам», — предупредила Турская.

При этом череда заболеваний не обязательно означает, что человек повторно заразился тем же самым вирусом. Под похожими симптомами простуды могут скрываться разные респираторные инфекции, а домочадцы способны заражаться друг от друга еще до того, как у очередного заболевшего появятся выраженные симптомы.

«Чтобы разорвать цепочку заражений, по возможности выделите заболевшему отдельную комнату, регулярно проветривайте помещения, соблюдайте гигиену рук, используйте индивидуальные полотенца и не делитесь предметами личной гигиены. При близком контакте с заболевшим целесообразно использовать хорошо прилегающую маску. Важно поддерживать полноценный сон и соблюдать питьевой режим», — подчеркнула инфекционист.

При этом исчезновение температуры не гарантирует, что человек перестал быть заразным. Поэтому возвращаться к тесному общению с домочадцами следует с осторожностью, особенно если в семье есть маленькие дети, пожилые люди или родственники с хроническими заболеваниями.