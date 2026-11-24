21 ноября на сцену вышли 18 участников в возрасте от 5 до 10 лет. Все они продемонстрировали не только яркую индивидуальность, но и самые разные увлечения: вокал, хореографию, гимнастику, живопись, изучение иностранных языков и спорт.



Программа развернулась в несколько этапов. Сначала зрителям представили фотопрезентации и визитные карточки, в которых звучали трогательные детские мечты — например, стать фотографом, чтобы чаще снимать мамину улыбку, или изобрести волшебную палочку, чтобы каждый ребенок был здоров и окружен любовью. Затем последовал творческий блок со стихами о маме, песнями, танцами и чтением литературных отрывков, а после — блиц-опрос и знакомство с русскими пословицами. Кульминацией вечера стало дефиле в праздничных нарядах под бурные аплодисменты зала: поддержать юных артистов пришли целые семьи.



По итогам конкурса в категории 5–7 лет победу одержали Дмитрий Димитриев и Анна Лоскутова, удостоенные званий «Маленький мистер творчества и сценического мастерства» и «Маленькая мисс творчества и сценического мастерства». В старшей возрастной группе (8–10 лет) главные звания завоевали Матвей Скварник и Варвара Колчева.



Никто из участников не остался без внимания: каждый ребенок получил награду в своей номинации и памятный подарок от компании «Арнег».