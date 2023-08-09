МИД Белоруссии призывает лидеров стран ЕС вернуться к дипломатическому обсуждению вопросов

Евросоюз отреагировал на очередную годовщину президентских выборов в Белоруссии, напомнив свою позицию. Лидеры стран ЕС считают итоги выборов фальсифицированными. В МИД Белоруссии отметили, что недружественные заявления политиков никак не влияют на волеизъявление народа республики.

Республика продолжает развиваться, несмотря на все действия, которые были направлены против страны: информационный прессинг, преследование отдельных лиц, блокировки границ, закрытия воздушного пространства. Особое внимание необходимо уделить санкциям, которые были введены против белорусского народа, считают в МИД республики. Любые запреты нарушают экономические и социальные права граждан республики. При этом многие граждане Евросоюза понимают, что действия их властей неаргументированные. Они свободно могут передвигаться по территории республики и наблюдать за жизнью населения.

МИД призвал лидеров европейских стран признать выбор белорусов и вернуться к обсуждению любых вопросов дипломатическим путем. Республика не перестанет отстаивать свою независимость и работать для улучшения жизни населения.