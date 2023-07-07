МИД Франции призвал Евросоюз не вмешиваться во внутренние дела страны

В МИДе Франции высказали мнение, что представители Евросоюза не должны интересоваться особенностями урегулирования конфликтов во время городских акций протеста, информирует издание « Politico ». В частности, не имеет значение, каким именно способом правоохранительные органы пресекают беспорядочные столкновения людей.

В первую очередь в МИДе Франции обратились к бельгийскому политику Дидье Рейндерсу с просьбой не интересоваться работой французских правоохранительных органов.

Ранее именно Дидье Рейндерс высказал мнение, что во Франции применяют слишком радикальные меры во время городских акциях протеста. Политик также обеспокоен вседозволенностью полицейских. Во время акций было задержано более четырех тысяч людей, большая часть из которых - несовершеннолетние.