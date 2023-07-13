МИД ФРГ: Германия настроена на сотрудничество с Китаем

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок рассказала, что Германия нацелена на сотрудничество с Китаем, но при условии исключения возможных рисков, сообщает ТАСС . Так дипломат прокомментировала стратегию, разработанную немецкими властями для выстраивания отношений с Пекином.

«Мы хотим сотрудничать с Китаем. Потому что мы нуждаемся в КНР, но и КНР нуждается в нас, в Европе. Это касается нашего экономического развития», - отмечает Анналена Бербок

В первую очередь Германия хочет минимализировать экономические риски. Страна стремится стать более независимой от любых партнеров, включая Китай. Устойчивости можно добиться при условии развития торговых точек и открытия новых дорожных путей. В отношениях с КНР Германия стремится к честной конкуренции.

Анналена Бербок прокомментировала тему сотрудничества с КНР в связи с тем, что в четверг, 13 июля, немецкое правительство приняло стратегию по выстраиванию отношений с Китаем. Обсуждения длились длительное время. Документ урегулирует ряд политических и экономических моментов.