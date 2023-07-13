МИД Италии: Международной стабильности угрожает опасность из-за испытаний КНР ракеты

Страны «Большой семерки» выражают обеспокоенность из-за ракетных испытаний КНР, сообщает агентство « РИА Новости ». В МИД Италии высказали мнение относительно действий Пекина.

Глава МИД Италии Антонио Таяни уверен, что испытания Китаем баллистической ракеты «Хвасонпхо-18» несет потенциальную угрозу стабильности мирового порядка и региональной безопасности. Подобные действия расцениваются как провокационные.

«Этот провокационный поступок Пхеньяна представляет собой серьезную угрозу региональному миру и международной стабильности, еще одно действие властей Северной Кореи, подрывающее политику нераспространения», - отметил Антонио Таяни

Представители «Большой семерки» уделяют особое внимание стабильности миропорядка. Испытания Пекина могут привести к дестабилизации ситуации в Индо-Тихоокеанского регионе.

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын лично контролировал испытание баллистической ракеты. Об этом проинформировали в Китае. Подобные действия направлены на создание технической самостоятельности.