МИД Италии: Международной стабильности угрожает опасность из-за испытаний КНР ракеты
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Страны «Большой семерки» выражают обеспокоенность из-за ракетных испытаний КНР, сообщает агентство «РИА Новости». В МИД Италии высказали мнение относительно действий Пекина.
Глава МИД Италии Антонио Таяни уверен, что испытания Китаем баллистической ракеты «Хвасонпхо-18» несет потенциальную угрозу стабильности мирового порядка и региональной безопасности. Подобные действия расцениваются как провокационные.
«Этот провокационный поступок Пхеньяна представляет собой серьезную угрозу региональному миру и международной стабильности, еще одно действие властей Северной Кореи, подрывающее политику нераспространения», - отметил Антонио Таяни
Представители «Большой семерки» уделяют особое внимание стабильности миропорядка. Испытания Пекина могут привести к дестабилизации ситуации в Индо-Тихоокеанского регионе.
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын лично контролировал испытание баллистической ракеты. Об этом проинформировали в Китае. Подобные действия направлены на создание технической самостоятельности.