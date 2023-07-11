МИД Канады: Правительство будет оказывать поддержку Украине, но не передаст ей кассетные боеприпасы

Во вторник, 11 июля, на полях саммита НАТО глава МИД Канады Мелани Жоли подтвердили заявления, сделанные неоднократно ранее о нежелании передавать Украине кассетные боеприпасы, сообщает ТАСС . Причина – выполнение международных обязательств.

«Мы будем выполнять наши международные обязательства и не будем поставлять кассетные боеприпасы», - заявила Мелани Жоли

Журналистка обратилась к канадскому МИД с вопросом, как Мелани Жоли оценивает передачу Украине кассетных боеприпасов и можно ли эту инициативу приравнивать к военному преступлению. Мелани Жоли проигнорировала вопрос и перевела внимание на других корреспондентов.

Мелани Жоли также отметила, что Канада продолжит оказывать Украине финансовую и военную поддержку.

Напомним, США приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы. Об этом стало известно 7 июля. В свою очередь Украина обещает не использовать оружие против мирного населения.