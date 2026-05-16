МИД РФ Рябков: Россия не будет расшатывать стратегическую стабильность после испытаний «Сармата»
Российская сторона не собирается предпринимать действий, способных подорвать стратегическую стабильность в мире. Об этом, комментируя журналистам недавние испытания ракетного комплекса «Сармат», заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, сообщило РИА Новости.
«Ранее практиковалось, в этом нет ничего необычного, когда мероприятия, связанные с появлением в арсенале систем стратегической дальности, не постфактум анонсировались, а предварялись определенными обменами информацией. Я не уполномочен подробности этого раскрывать, но могу сказать, что во всех подобных ситуациях Москва движима, среди прочего, осознанием и пониманием того, что мы не должны расшатывать стратегическую стабильность», — сказал Рябков, отвечая на вопрос РИА Новости.
По информации издания, во вторник, 12 мая, командующий Ракетными войсками стратегического назначения России Сергей Каракаев доложил президенту страны Владимиру Путину об успешно проведенном испытательном пуске. Речь идет о новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракете «Сармат», которая относится к классу жидкостных. Несмотря на мощь и значимость этого оружия, дипломатическое ведомство поспешило заверить международное сообщество в отсутствии дестабилизирующих намерений.
