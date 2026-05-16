На станции «Химки» в районе улицы Кирова строят надземный пешеходный переход

В подмосковных Химках, в районе улицы Кирова, началось возведение нового пешеходного перехода через железнодорожные пути. Объект будет иметь надземную конструкцию и прослужит недолго — его сооружают как временное решение в рамках масштабного проекта: строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) и сопутствующего обустройства станции, сообщила администрация городского округа.

По информации администрации, в Химках полным ходом идет подготовка к прокладке ВСМ по маршруту Москва — Санкт-Петербург. В апреле был завершен демонтаж старой пассажирской платформы, которая относилась к станции «Химки» МЦД-3. Следующий этап — прокладка дополнительных железнодорожных путей, необходимых для будущей скоростной магистрали. Часть этих работ уже ведется в районе будущей остановочной платформы под названием «Монумент».

В администрации отметили, что общие параметры проекта впечатляют. Высокоскоростная магистраль Москва — Санкт-Петербург протянется на 679 километров. Благодаря новым технологиям и выделенным путям время в пути между двумя столицами сократится до примерно двух с половиной часов. Новые рельсы пройдут через станции «Левобережная», «Химки», «Монумент», «Подрезково», «Сходня» и «Фирсановская». Таким образом, жители многих подмосковных городов получат удобный доступ к скоростному сообщению.

Ранее сообщалось, что на Московской железной дороге проходит месячник безопасности «Уступи дорогу поездам!».