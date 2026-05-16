Загорелся чек на первых тысячах: эксперт протестировал новую Lada Iskra SW Cross

Отечественный универсал повышенной проходимости прошел испытание в реальных условиях. Специалист автомобильного издания «За рулем» Кирилл Милешкин провел детальный тест-драйв новой модели Lada Iskra SW Cross, преодолев на ней первые 2000 км. В рамках испытаний оценивалась модификация, оснащенная бензиновым двигателем мощностью 106 лошадиных сил и бесступенчатой трансмиссией, пишет За Рулем.

Комплектация и эргономические преимущества новинки

Протестированный автомобиль получил современный набор опций для комфорта и безопасности. В арсенале универсала присутствуют кондиционер, электронная система стабилизации, пара фронтальных подушек безопасности, а также подогрев лобовых форсунок и передних кресел. На машине установлены колесные диски диаметром 16 дюймов. Встроенный мультимедийный комплекс поддерживает популярные цифровые сервисы, а для дальних поездок предусмотрены функции круиз-контроля и лимитера скорости.

В сравнении с семейством Granta новая модель демонстрирует качественный шаг вперед. Водитель отметил хорошую точность рулевого управления, легкость вращения руля, выверенное усилие на педалях и продуманное рабочее место. Пространство багажного отделения позволяет вертикально разместить полный комплект сменных покрышек, а для технических жидкостей в левой части предусмотрена удобная глубокая ниша. Ходовая часть воспринимается плотной, но при ухудшении дорожного покрытия подвеска начинает эффективно сглаживать кузовные колебания.

Выявленные технические нюансы и программные сбои

В процессе интенсивной эксплуатации проявились некоторые электронные проблемы. Бортовая система выдала предупреждение о неисправности силового агрегата. С помощью мобильного телефона и диагностического сканера водитель определил, что причиной стал сбой концевика тормозной педали, после чего ошибку удалось локализовать. Оптические сенсоры ведут себя не всегда корректно: стеклоочистители способны активироваться без осадков или игнорировать грязный налет, а головной свет иногда зажигается днем при проезде затененных участков. Кроме того, зафиксировано посредственное качество беспроводного телефонного соединения.

Определенные вопросы вызвала работа приборов. Электронное табло завышает реальный скоростной режим примерно на 2–3 км/ч, в то время как классическая стрелка на аналогичную величину занижает темп движения, причем в условиях низких температур аналоговый прибор просыпается с заметным опозданием.