Обещание, которое не сбылось: история пропажи россиянина — с мая 2025 года начал продавать часть своего бизнеса

Житель коттеджного поселка Рассоха в Свердловской области, числящийся пропавшим без вести уже полгода, еще в мае 2025 года начал постепенно избавляться от доли в собственном бизнесе. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе межмуниципального отдела МВД России «Заречный».

«По словам сожительницы, Станислав с мая 2025 года начал продавать часть своего бизнеса. Также у Станислава имеются кредитные обязательства, по которым возбуждены исполнительные производства», — отметили в полиции.

В среду, 13 мая, представители ведомства рассказали агентству, что с заявлением об исчезновении предпринимателя обратилась его мать. Правоохранители опросили и ее, а также сожительницу пропавшего. При этом в полиции уточнили, что сам документ о безвестном исчезновении был подан еще 1 февраля — спустя значительное время после предполагаемой даты пропажи.

«Ильин проверен по информационно-справочным учетам, устанавливаются и проверяются возможные места нахождения пропавшего», – добавили в пресс-службе.

По данным издания «Комсомольская правда», речь идет о 33-летнем бизнесмене Станиславе Ильине. Последний раз мужчина выходил на связь в ночь на 17 ноября 2025 года — после этого следы затерялись. Вскоре после случившегося, по имеющимся сведениям, нашли рукописную записку. Автор послания просил домашних не волноваться и заверял, что обязательно вернется до наступления Нового года. Однако данного обещания он не сдержал: с того дня о его местонахождении ничего не известно.

