Съел в магазине, заплатил на выходе: нарушение или нет? Юрист объяснил, что говорит закон

Покупатель, который решил перекусить прямо в торговом зале еще до того, как пробил покупку на кассе, формально не имеет на это права. Причина проста: до момента оплаты товар ему не принадлежит. Такое разъяснение ТАСС дал Андрей Моисеев, занимающий должность доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова.

Эксперт пояснил, что в действующем законодательстве отсутствует прямая норма, которая бы в явном виде запрещала употребление продуктов или напитков в магазине до того, как они пройдут через кассу. Нет там и четкого разрешения на подобные действия.

«Формально человек не может использовать товар по его назначению до его оплаты, так как он еще не является его собственностью», — сказал Моисеев.

Однако, предупредил эксперт, совершенно по-другому обстоит дело в ситуации, когда человек съел или выпил товар и затем покинул торговую точку, не оплатив его. В таком случае его действия могут быть квалифицированы как правонарушение, за которое последует привлечение к ответственности, пояснил Андрей Моисеев.

«Нарушение же этого правила может означать мелкое хищение — статья 7.27 КоАП. Однако на практике есть случаи, когда лицо пыталось именно вынести товар либо употребить его, не заплатив, выйдя из зала. Так как формально также необходимо установить нежелание оплатить товар», — отметил юрист.

