МИД РФ: Россия придерживается принципа недопустимости ядерной войны, но готова к защите

В обществе актуальной становится тема обсуждения относительно ненацеливанию стратегических ядерных сил, осуществлявшихся Россией, Великобританией и США, пишет агентство « РИА Новости ». Постулат был подписан в январе 2022 года пятью лидерами стран. В МИД РФ рассказали свое отношение к подобным предложениям.

«Одним из принципов ядерного сдерживания является поддержание постоянной готовности выделенной части сил и средств ядерного сдерживания к боевому применению. Все эти положения хорошо известны нашим оппонентам», - отметили в МИД РФ

Россия готова защищать свои территории и не позволит кому-либо нарушать государственные границы. Также в стране понимают важность оказания помощи дружественным государствам-соседям, если их границы собирается нарушить военным путем другая сторона. Защита суверенитета – основная задача правительства РФ.

Одновременно с этим в России понимают, что в случае войны с применением ядерного оружия не может быть ни победителей, ни проигравших. Пострадают обе стороны конфликта, поэтому Россия не заинтересована первой применять ядерное оружие.

Россия не раз заявляла, что придерживается принципа недопустимости ядерной войны. Данный курс остается неизменным. При этом у ряда противников РФ есть ядерное оружие, поэтому важно поддерживать в боеготовности имеющейся отечественный арсенал.