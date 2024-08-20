Во вторник, 20 августа, временному поверенному США С. Холмс был выражен протест из-за незаконного проникновения американских журналистов в Курскую область, сообщил официальный телеграм-канал ведомства.

Протест также выражен в связи с информацией, которая появилась в СМИ. Согласно данным журналистов, американская ЧВК принимала участие во вторжении на территорию РФ, оказывая поддержку ВСУ. МИД РФ считает подобную информацию доказательством того, что США принимают активное участие в конфликте. Однако в публичном пространстве американские лидеры заявляют об обратном.

«Особо отмечено, что в отношении причастных к этим преступлениям американских граждан в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации компетентными ведомствами будут проведены необходимые следственные действия для привлечения их к ответственности», — указано в заявлении МИД РФ.

В МИД РФ предупредили, что все лица, которые пересекают границу незаконно, являются законной целью ВС РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время интервью газете ВЗГЛЯД пояснила, с какой целью иностранные СМИ публикуют материалы о событиях в Курской области. Журналисты манипулируют населением, предоставляя заведомо неправдивую информацию. Для Запада важно, чтобы люди поддерживали намерение политиков поддерживать Киев и продолжали оказывать помощь ВСУ.

Ранее сообщалось, что журналист из Италии выразил сожаление в связи с интервью с солдатом ВСУ, который нашел кепку с символикой СС.