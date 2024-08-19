Итальянский журналист Иларио Пьяньерелли пожалел, что взял интервью у солдата ВСУ, нашедшего кепку с символикой СС.

Соответствующий пост он сделал в соцсети Х.

«Глубоко сожалею, что дал слово... украинскому солдату, нашивку которого с нацистской символикой я заметил только после выхода репортажа в эфир», — написал Пьяньерелли.

При этом, отметил журналист, негативная реакция общественности в связи с выходом сюжета в эфир возникла еще и из-за влияния «российской пропаганды».

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова сообщила, западная пресса продолжает целенаправленно реабилитировать украинских неонацистов, выпуская в эфир подобные сюжеты. Она, в частности, прокомментировала работу журналиста Пьяньерелли итальянского телеканала Rai.

Захарова также подчеркнула, что указанный представитель СМИ уже отметился сюжетом про Бучу.

Ранее сообщалось, что итальянского посла вызвали в МИД РФ из-за репортажа из Суджи.