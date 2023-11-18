МИД России поддерживает инициативу создания отечественного аналога конкурса «Евровидение»

«ИнтерВидение» - это конкурс, который может стать аналогом «Евровидения». Такой информацией ранее поделилась министр культуры России Ольга Любимова. Предложение поддержал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, который предположил, что первый конкурс может состояться уже в следующем году. Александр Алимов положительно оценивает подобную инициативу.

«МИД готов взаимодействовать со всеми талантливыми, амбициозными, харизматичными инициаторами проектов в области культуры, образования, науки, спорта, которые направлены на обеспечение интересов нашей страны.» - сказал Алимов на площадке музыкального конкурса «Наше поколение», который проводится при поддержке МИД России и Президентского фонда культурных инициатив.

Спикер отметил, что любой новый конкурс должен быть ярким и творческим. Это станет гарантией того, что люди захотят приобщаться к проекту. Важно создать особенную атмосферу радости и взаимопонимания. «ИнтерВидение» может стать аналогом «Евровидения».

Спикер также отметил, что музыкальный конкурс не может быть политическим проектом. Если участники их других стран изъявят желание принимать участие, то Россия им в этом не откажет.

В 2023 году на конкурсе «Евровидение» не присутствовали представители России и Белоруссии. Зрители отмечают, что мероприятие стало политическим. Многие музыканты, несмотря на блестящие выступления, не набирают необходимых баллов для победы. После СВО отношение к исполнителям из РФ стало негативным, хотя на конкурсе должны оценивать исключительно их талант.