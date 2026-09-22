«Увлекаться не стоит»: Диетолог рассказал о пользе и вреде тыквы

Диетолог Пристанский: в 30 г тыквенных семечек содержится дневная доза магния

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]

Диетолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» рассказал о полезных и потенциально опасных свойствах тыквы. Специалист отметил, что продукт обладает ценностью для организма, но не советовал злоупотреблять им.

По словам эксперта, в 30 г тыквенных семечек содержится примерно 150–200 мг магния. Для получения большего количества этого микроэлемента потребуется съесть до 100 г семечек, но важно сохранять баланс в рационе.

Пристанский подчеркнул, что речь идет именно о семечках, а не о мякоти. Мякоть содержит значительное количество клетчатки, избыток которой способен спровоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Диетолог добавил, что получить серьезный вред от тыквы сложно, однако увлекаться ею не следует.

Эксперт также напомнил о высокой калорийности семечек. В 30 г содержится дневная норма магния и фосфора, а 250 г способны полностью покрыть суточную потребность в калориях.

Ранее врач Умнов сообщил, что инжир может стать альтернативой конфетам и укрепить здоровье.

Названа ягода, которая защищает сердечную мышцу

Названа ягода, которая защищает сердечную мышцу

Рост спроса: в Нижегородской области тратят миллионы на лекарства от эректильной дисфункции

Рост спроса: в Нижегородской области тратят миллионы на лекарства от эректильной дисфункции

Дерматолог назвала витамины, которые сохранят кожу молодой и здоровой

Дерматолог назвала витамины, которые сохранят кожу молодой и здоровой

Найдено простое занятие, которое может победить депрессию

Найдено простое занятие, которое может победить депрессию

Мышиная лихорадка: заболеваемость в Нижегородской области выросла в полтора раза

Мышиная лихорадка: заболеваемость в Нижегородской области выросла в полтора раза

Ополаскиватель вместо рюмки: нарколог предупредила о скрытой угрозе для трезвых алкоголиков

Ополаскиватель вместо рюмки: нарколог предупредила о скрытой угрозе для трезвых алкоголиков

Тяга к сладкому вечером: врач назвала утреннюю причину

Тяга к сладкому вечером: врач назвала утреннюю причину

Осенняя ловушка: кардиолог предупредил, чем опасен кофе при усталости

Осенняя ловушка: кардиолог предупредил, чем опасен кофе при усталости

Говорит ерунду и путает слова: назван симптом, при котором нужно срочно вызывать скорую

Говорит ерунду и путает слова: назван симптом, при котором нужно срочно вызывать скорую

Печень в жиру за месяц: нарколог предупредил о последствиях ежедневного алкоголя

Печень в жиру за месяц: нарколог предупредил о последствиях ежедневного алкоголя

Планшет в коляске и дешевые лампы. Офтальмолог перечислил опасные для детского зрения привычки

Планшет в коляске и дешевые лампы. Офтальмолог перечислил опасные для детского зрения привычки

«Опасный жир внутри». Врач назвала причины висцерального ожирения: кто в группе риска?

«Опасный жир внутри». Врач назвала причины висцерального ожирения: кто в группе риска?

Добавьте mosregtoday.ru в избранное