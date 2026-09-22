«Увлекаться не стоит»: Диетолог рассказал о пользе и вреде тыквы

Диетолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» рассказал о полезных и потенциально опасных свойствах тыквы. Специалист отметил, что продукт обладает ценностью для организма, но не советовал злоупотреблять им.

По словам эксперта, в 30 г тыквенных семечек содержится примерно 150–200 мг магния. Для получения большего количества этого микроэлемента потребуется съесть до 100 г семечек, но важно сохранять баланс в рационе.

Пристанский подчеркнул, что речь идет именно о семечках, а не о мякоти. Мякоть содержит значительное количество клетчатки, избыток которой способен спровоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Диетолог добавил, что получить серьезный вред от тыквы сложно, однако увлекаться ею не следует.

Эксперт также напомнил о высокой калорийности семечек. В 30 г содержится дневная норма магния и фосфора, а 250 г способны полностью покрыть суточную потребность в калориях.

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