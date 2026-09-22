Подушка, пот и тональный крем. Чем опасен сон с макияжем для кожи?

Врач Галлямова: не смытый на ночь макияж усиливает воспаления кожи

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Сочетание пота, несмытой косметики и трения о подушку может усиливать чувствительность кожи и приводить к воспалениям. Об этом «Газете.Ru» рассказала дерматолог Юлия Галлямова.

По ее словам, не смывать макияж на ночь — главная ошибка. Ночью несмытая косметика смешивается с себумом (продукт сальных желез) и создает условия, при которых нарушается работа кожного барьера.

«Это может усиливать склонность к воспалениям и появлению комедонов. Особенно это актуально для кожи, склонной к акне», — сказала специалист.

Она отметила, что вечерний уход — это не просто косметический ритуал, а важная часть сохранения здоровья кожи.

Ранее косметолог Вершинина сообщила, что холодный компресс уменьшит воспаление при прыще.

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