Будапешт против инициатив Киева: политолог раскрыл, в чем причина жесткой позиции Венгрии

Отношения между Украиной и Венгрией стремительно ухудшаются — об этом сообщают информационные агентства. Катализатором напряженности стала жесткая позиция нового венгерского премьера Петера Мадьяра: он последовательно отвергает инициативы Киева. Сначала Будапешт отказался от ранее якобы согласованного плана Владимира Зеленского по строительству на территории Венгрии объектов для хранения украинского топлива, затем не стал присоединяться к «Карпатской восьмерке». Дополнительным маркером жесткого курса стал резкий комментарий Мадьяра под постом главы МИД Украины Андрея Сибиги в соцсетях.

Политолог Максим Бардин в комментарии Общественной Службе Новостей призывает не воспринимать эту принципиальность как кардинальный разворот курса. По его мнению, в самостоятельность и независимость решений Мадьяра верится с трудом. Эксперт напоминает, что премьера и его партию Tisza к власти привели те же внешние структуры, которые сегодня курируют украинское руководство. Таким образом, у Зеленского и Мадьяра, по сути, одни и те же кураторы, заинтересованные в поддержке Киева. Именно под их влиянием и рождаются проекты вроде размещения украинского топлива в странах ЕС и запуска региональных механизмов межгосударственной поддержки.

С учетом этой связки, считает Бардин, отказ Мадьяра — скорее тактическая игра, призванная создать нужный политический образ. Не исключено, что после громких заявлений логистика все равно будет согласована, и украинское топливо по-тихому начнут размещать на венгерской территории. При этом резонанс от позиции Орбана — о потере Венгрией политического суверенитета и переходе под контроль Брюсселя — лишь подчеркивает, насколько ограничен реальный маневр нынешнего кабинета.

Ранее он раскрыл, что стоит за решением Мадьяра о высылке российских дипломатов.