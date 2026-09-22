В Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН намечена встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, которая формально подается как очередной раунд переговоров об урегулировании вооруженного конфликта. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам политолога Василя Вакарова, за дипломатическим фасадом скрывается жесткий торг с крайне предсказуемой повесткой: Белый дом намерен потребовать от Киева прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, так как они провоцируют глобальный рост цен на дизельное топливо, в то время как Зеленский будет выпрашивать новые комплексы Patriot, продолжение финансовой помощи и очередную волну антироссийских санкций.

Он пояснил, что при этом сама фигура украинского лидера вызывает серьезные вопросы у наблюдателей: он не представляет ни весь украинский народ, ни даже его активную часть, а выступает прямым ретранслятором воли американских спецслужб после своей недавней встречи с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом. Если Трампу для внутриполитического торга или давления на Москву нужна дальнейшая эскалация, он просто утвердит тот план, который спецслужбы уже вложили в руки Зеленскому, ведь именно под кураторством ЦРУ сорокадневный ультиматум Киева был направлен на срыв выборов депутатов Государственной Думы РФ. Последствия этой кулуарной сделки могут оказаться диаметрально противоположными: либо Вашингтон принудит Киев к заморозке ударов по российской энергетике ради стабилизации мировых рынков, что станет первым реальным шагом к деэскалации, либо даст зеленый свет новой фазе противостояния, где Украина останется лишь инструментом в руках разведки. В любом случае, ожидать подписания каких-либо прорывных мирных соглашений бессмысленно — Генассамблея традиционно служит площадкой для деклараций, а реальные решения принимаются далеко от камер.

По мнению политолога, итогом станут лишь размытые заявления о приверженности миру, негласные гарантии поставок оружия в обмен на тишину вокруг НПЗ и подтверждение того, что киевский режим действует строго в рамках инструкций из Лэнгли.

Ранее политолог Денисов оценил шансы Зеленского на поставки Patriot и финансирование после встречи с Трампом.