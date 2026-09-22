Встреча в Нью-Йорке: политолог пояснил, почему Трамп оценил военную мощь России перед Зеленским
Политолог Вакаров: Трамп назвал экономику РФ ужасной на встрече с Зеленским
Фото: [www.istockphoto.com/bloodua]
В Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН намечена встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, которая формально подается как очередной раунд переговоров об урегулировании вооруженного конфликта. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По словам политолога Василя Вакарова, за дипломатическим фасадом скрывается жесткий торг с крайне предсказуемой повесткой: Белый дом намерен потребовать от Киева прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, так как они провоцируют глобальный рост цен на дизельное топливо, в то время как Зеленский будет выпрашивать новые комплексы Patriot, продолжение финансовой помощи и очередную волну антироссийских санкций.
Он пояснил, что при этом сама фигура украинского лидера вызывает серьезные вопросы у наблюдателей: он не представляет ни весь украинский народ, ни даже его активную часть, а выступает прямым ретранслятором воли американских спецслужб после своей недавней встречи с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом. Если Трампу для внутриполитического торга или давления на Москву нужна дальнейшая эскалация, он просто утвердит тот план, который спецслужбы уже вложили в руки Зеленскому, ведь именно под кураторством ЦРУ сорокадневный ультиматум Киева был направлен на срыв выборов депутатов Государственной Думы РФ. Последствия этой кулуарной сделки могут оказаться диаметрально противоположными: либо Вашингтон принудит Киев к заморозке ударов по российской энергетике ради стабилизации мировых рынков, что станет первым реальным шагом к деэскалации, либо даст зеленый свет новой фазе противостояния, где Украина останется лишь инструментом в руках разведки. В любом случае, ожидать подписания каких-либо прорывных мирных соглашений бессмысленно — Генассамблея традиционно служит площадкой для деклараций, а реальные решения принимаются далеко от камер.
По мнению политолога, итогом станут лишь размытые заявления о приверженности миру, негласные гарантии поставок оружия в обмен на тишину вокруг НПЗ и подтверждение того, что киевский режим действует строго в рамках инструкций из Лэнгли.
Ранее политолог Денисов оценил шансы Зеленского на поставки Patriot и финансирование после встречи с Трампом.