Рейтинги Христианско-демократического союза, который возглавляет канцлер Германии Фридрих Мерц, продолжают стремительно падать. Очередным тревожным сигналом для партии стали провалы на региональных выборах в Саксонии и Берлине, а также в Мекленбург-Передней Померании, где ХДС впервые за всю свою политическую историю не смог преодолеть даже пятипроцентный барьер. Эксперты, анализирующие ситуацию, допускают, что череда поражений может обернуться скорой отставкой Мерца с поста канцлера.

Политолог Максим Бардин в комментарии Общественной Службе Новостей объясняет происходящее не столько конъюнктурными просчетами, сколько глубинными экономическими процессами. По его мнению, Германия методично шла к нынешнему кризису долгие годы. С 2022 года, а по сути, и раньше, Берлин занял жесткую антироссийскую позицию — во многом себе в ущерб. Отказ от российских ресурсов и разрыв торгово-экономических связей ударили по экономике, но некоторое время страну спасал серьезный запас прочности. К настоящему моменту он исчерпан. Резкое удорожание топлива и коммунальных услуг, беспрецедентная деиндустриализация и массовые увольнения — вот реальность, с которой столкнулись немецкие граждане.

Бардин прослеживает историческую цепочку: Ангела Меркель, по его оценке, фактически отдала страну во внешнее управление одному из американских политических кланов. Олафу Шольцу удалось проскочить фазу, когда предел прочности был уже на исходе. Мерцу — нет: обвал произошел именно при нем. И именно экономическим истощением политолог объясняет небывалый рост популярности левых и «Альтернативы для Германии».

По его словам, предсказывать, что АдГ и левые сметут Мерца и придут к власти, пока рано. ХДС вместе с СДПГ и зелеными могут пересмотреть тактику на региональных выборах, пойти на создание межпартийных коалиций. Не исключен и более жесткий сценарий: по примеру Молдовы или Румынии власти начнут снимать неугодных кандидатов с предвыборной гонки, обвиняя их в связях с Кремлем. Однако, как подчеркивает Бардин, черные политтехнологии итоговую ситуацию не изменят. Сохранить власть с помощью политтехнологов и внешних кураторов еще возможно, но восстановить исчерпанный предел экономической прочности и вывести страну из состояния истощения они не смогут.

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