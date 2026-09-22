«Советчик в кармане»: 17% школьников делятся переживаниями с ИИ

Новиков: 24% школьников обращаются к ИИ за советами в сложных ситуациях

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Четверть российских школьников — 24% — обращаются к искусственному интеллекту за советами в сложных жизненных ситуациях. Об этом сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

«У нас школьники помимо того, что делают домашнее задание, используют ИИ как продвинутый поиск, уже 24% спрашивают совета, как поступить в той или иной ситуации. То есть четверть подростков спрашивают совета, как общаться с родителями, как общаться с противоположным полом, с друзьями, как выйти из той или иной ситуации», — заявил Новиков на форуме «Диалог о фейках 4.0».

По его словам, 17% школьников делятся с искусственным интеллектом личными переживаниями и проблемами, формируя запрос на эмоциональную поддержку. Это, как отметил Новиков, ведет к эмоциональной зависимости от ИИ.

Он также указал на угрозу снижения критического мышления: 16 процентов школьников, получив ответ от искусственного интеллекта, не проверяют его и не переспрашивают у взрослых, а сразу используют в своих действиях.

Ранее сообщалось о том, что депутат Свинцов предложил отменить домашние задания из-за нейросетей.

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