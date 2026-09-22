«Садитесь, говорите»: Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в любое время. Об этом сообщает Lenta.ru.

Заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам переговоров с американским президентом Дональдом Трампом. Зеленский подчеркнул: если цель — закончить войну, то нужно садиться за стол переговоров и говорить. Он добавил, что готов к диалогу, несмотря на взаимную неприязнь и вражду. Эмоции, по его словам, не должны мешать решению главного вопроса.

Таким образом, украинский лидер впервые столь прямо высказался о возможности прямого контакта с Путиным. Ранее он неоднократно отвергал переговоры до выполнения определенных условий.

Ранее стало известно, что Россия ударила по логистике ВСУ в Одессе.