«Садитесь, говорите»: Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным

Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в любое время

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в любое время. Об этом сообщает Lenta.ru.

Заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам переговоров с американским президентом Дональдом Трампом. Зеленский подчеркнул: если цель — закончить войну, то нужно садиться за стол переговоров и говорить. Он добавил, что готов к диалогу, несмотря на взаимную неприязнь и вражду. Эмоции, по его словам, не должны мешать решению главного вопроса.

Таким образом, украинский лидер впервые столь прямо высказался о возможности прямого контакта с Путиным. Ранее он неоднократно отвергал переговоры до выполнения определенных условий. 

Ранее стало известно, что Россия ударила по логистике ВСУ в Одессе.

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