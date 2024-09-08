МИД Узбекистана: из РФ вернули оставшихся без присмотра родителей 14 детей

В Узбекистан вернулись 14 детей, которые по разным причинам остались без попечительства родителей на территории России, сообщило информационное агентство «Дуне» узбекистанского МИД.

Возвращение юных узбеков стало возможным благодаря слаженной совместной работе компетентных органов Узбекистана и России: Генерального консульства, МИД республики и министерства здравоохранения Узбекистана, сотрудников учреждения временного ухода и попечительства, которое расположено в Санкт-Петербурге.

Чаще всего дети остались без попечительства родных на территории РФ, потому что их родители нарушили порядок пребывания и были депортированы. Генеральное консульство работало над оформлением документов, которые бы позволили ребятам вернуться на Родину.

«Центру по уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, Государственного бюджетного учреждения Санкт-Петербурга была выражена особая благодарность за тесное сотрудничество и заботу об узбекских детях», — сообщило агентство.

Информационное агентство опубликовало фото ребят. Домой вернулись как маленькие дети, которые еще передвигаются в колясках, так и подростки.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Медведев предложил запретить сезонным мигрантам привозить свои семьи.