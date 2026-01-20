Миф о «чистке» маслом: народный совет может спровоцировать движение камней и острый холецистит
Гастроэнтеролог Черепицына: здоровая печень не нуждается в какой-либо очистке
Фото: [Медиасток.рф]
Ложка растительного масла натощак для «очистки» печени и желчного пузыря — врач-гастроэнтеролог Светлана Черепицына в беседе с REGIONS рассказала, насколько такой совет эффективен.
Светлана Черепицына акцентировала внимание на физиологическом строении печени. Орган выделяет желчь для пищеварения и обезвреживает токсины. Здоровая печень обладает функцией самоочистки. Дополнительные стимуляторы в виде масла не требуются.
По мнению специалиста, организм на масло отреагирует следующим образом: экстренно выпустит большую дозу желчи, чтобы начать процесс переваривания жиров. Прием масла на пустой желудок станет грубым вмешательством в отлаженный процесс работы организма.
«Более того, идея, что какой-то продукт может „почистить“ этот орган, — большое заблуждение. Наша задача — не чистить печень экстремальными методами, а создавать для нее щадящие условия, правильно питаясь», — объясняет Светлана Черепицына.
Эксперт предупредила, что некоторым людям прием масла с утра грозит перемещением камней, острым холециститом или закупоркой желчных протоков. В таком случае человек ощутит тошноту и сильнейшую боль. Может понадобиться госпитализация.
Врач-гастроэнтеролог рекомендует делить дневной рацион на несколько приемов пищи. В меню желательно добавить большое количество клетчатки. Здоровый образ жизни — главный помощник организма.
