Капельница, сорбенты, БАДы: наркологи развенчали три главных мифа о быстром выводе алкоголя

Наркологи предупредили, что некоторые популярные «лайфхаки» для детокса после длительных праздничных застолий с алкоголем либо не так эффективны, как считают люди, сообщил tagilcity.ru.

Один из распространенных мифов — при помощи капельницы можно быстрее вывести алкоголь из организма. Наркологи пояснили, что медицинские препараты помогают справиться с последствиями интоксикации. За счет этого состояние человека улучшается, но скорость расщепления этанола печенью остается прежней.

Второй миф — сорбенты помогут вывести алкоголь из организма. Препараты, действительно, соединят токсины и способствуют их выходу. Если этанол и его метаболиты попали в кровь, то сорбенты не помогут в борьбе с ними.

Третий миф — после злоупотребления алкоголем нужно выпить много витаминов и БАДов. Витаминная поддержка входит в протоколы детоксикации в медицинских учреждениях, но современные исследования опровергают прямой эффект витаминов на скорость расщепления этанола печенью. Что же касается биологически активных добавок, то их действенность и профиль безопасности редко подтверждены серьезными клиническими испытаниями.

