«Там какие‑то игры не те»: Волочкова заявила, что ее приглашали на остров Эпштейна

Super.ru: Волочкова призналась, что ее звали на скандальный остров Эпштейна

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

50-летняя бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова рассказала, что ее приглашали на остров финансиста Джеффри Эпштейна, но она отказалась от поездки, пишет Super.ru со ссылкой на фрагмент интервью Елены Ханги.

По словам Волочковой, она почти сразу заподозрила неладное.

«Меня действительно приглашали на этот остров. Но я, честно говоря, чувствовала, что там какие‑то игры не те», — заявила Анастасия.

Других подробностей артистка не привела.

Островом Эпштейна называют остров Литл-Сент-Джеймс, который принадлежал осужденному американскому финансисту Джеффри Эпштейну. С 1998 по 2019 годы эта уединенная территория площадью около 30 гектаров служила главным местом его преступной деятельности, где он вместе с сообщниками организовал масштабную сеть сексуальной эксплуатации и торговли несовершеннолетними девушками.

Из-за визитов на этот остров многочисленных высокопоставленных гостей — включая известных политиков, миллиардеров, ученых и мировых знаменитостей — в прессе и массовой культуре остров приобрел зловещую репутацию «острова педофилов» и стал центральным символом одного из самых громких международных скандалов XXI века.

Ранее сообщалось, что балерина Анастасия Волочкова захотела лишить единственную дочь наследства.

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