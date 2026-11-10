Торжественное открытие Раменского лесопарка после благоустройства пройдет в Подмосковье

В Раменском 13 ноября откроется обновленный Раменский лесопарк. Для посетителей подготовили насыщенную программу, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Мероприятия будут проходить на двух территориях — «Зверинец» и «Восьмидорожье» с 11:00 до 16:00. Здесь пройдут анимационные программы, мастер-класс от игроков футбольного клуба «Сатурн», ярмарка мастеров, экскурсии, показательные выступления собаководов.

Благоустройство провели на 50 га. На территории обустроили прогулочные дорожки протяженностью 9,3 км, спортивные и детские площадки, пространства для отдыха с домашними питомцами. Работы провели с минимальным вмешательством в природную экосистему.

Работа по обновлению территорий проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность поддержания порядка в новых парках и лесопарках.